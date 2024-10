Quotidiano.net - Eni parte positiva in Borsa dopo i conti: +1%

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Avvio in rialzo per Eni in Piazza Affaridel trimestre: il titolo, il migliore tra i principali in un mercato piatto, sale dell'1% a 14,3 euro. Nel terzo trimestre dell'anno il gruppo ha registrato un utile netto adjusted di 1,271 miliardi, sopra le previsioni degli analisti. Superano il 'consensus' anche gli utili operativi (Ebit) proforma adjusted.