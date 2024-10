Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 25 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 25– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Asu convince Tarik di poterlo aiutare a liberarsi di Emir, ma in realtà si tratta di un piano orchestrato insieme a suo fratello per mantenere il controllo su Tarik. Ecco ilper rivedere l’episodio 270 in