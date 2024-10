Ilgiornaleditalia.it - Emirati Arabi, tornado di sabbia con grandine e pioggia di fulmini che toccano il suolo, "nuovo allarme cloud seeding" - VIDEO

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Molti automobilisti si sono fermati in mezzo alla strada per riprendere la violenta tempesta che, per quanto spaventosa, ha regalato uno spettacolo raro Neglisi è verificato un fenomeno decisamente raro: undiha sovrastato una strada su cui erano presenti alcuni