Elezioni in Georgia, futuro tra Russia o Ue. L'ombra di Ivanishvili sul voto, oligarca della ?fazione della guerra? vicino a Putin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Elezioni in Georgia pongono il Paese di fronte a un bivio: Unione Europea o la Russia di Putin. Bidzina Ivanishvili non è più premier e neanche deputato. Ma con Ilmessaggero.it - Elezioni in Georgia, futuro tra Russia o Ue. L'ombra di Ivanishvili sul voto, oligarca della ?fazione della guerra? vicino a Putin Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Leinpongono il Paese di fronte a un bivio: Unione Europea o ladi. Bidzinanon è più premier e neanche deputato. Ma con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Bielorussia programma le prossime elezioni presidenziali per gennaio 2025 - La Bielorussia programma le prossime elezioni presidenziali per gennaio 2025. Si prevede che il presidente in carica Alexander Lukashenko manterrà il potere. La Bielorussia programma le prossime elezioni presidenziali La Bielorussia ha programmato ... (Periodicodaily.com)

Le elezioni in Georgia sono un nuovo referendum tra Russia e Occidente - Dopo la Moldavia è la volta della Georgia, altra repubblica ex sovietica chiamata al voto nel contesto del duello tra Russia e Occidente. Se a Chisinau la scorsa settimana la presidente filo-occidentale Maia Sandu ha vinto il primo turno e sfiderà ... (Lettera43.it)

Yulia Navalnaya vuole candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia dopo l’era Putin - La vedova in esilio del defunto leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia Navalnaya, intende presentarsi come candidata alle elezioni presidenziali nel Paese quando sarà finita l’era Putin. Lo ha detto in un’intervista alla Bbc dove ha ... (Lettera43.it)

Elezioni presidenziali in Moldavia : si decide se scegliere l’Ue o la Russia - I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo Elezioni presidenziali in Moldavia: si ... (Ildifforme.it)