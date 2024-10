Genovatoday.it - Elezioni, gli appelli della società civile per Bucci e Orlando: da Bassetti a Cattaneo Adorno, da Aime a Comanducci

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per le ultime ore di campagna elettorale prima del voto, scendono in campo diversi nomiper appoggiare i due principali candidati alla presidenzaRegione Liguria, con una serie die decine di firme in appoggio a Marco(sindaco di Genova, centrodestra)