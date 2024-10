Eccellenza \ Il programma e gli arbitri dell’8^ giornata

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chiesanuova-Montefano, Urbania-Sangiustese e Maceratese-Urbino sugli scudi. Per il Fabriano Cerreto sfida allettante contro i Portuali per cercare di ampliare la zona di demarcazione dai playout. Vallesina, 25 ottobre 2024 – Si correrà domenica 27 ottobre l’ottavo giro dell’Marche. In pista, per quel che riguarderà il proseguo del massimo campionato regionale, si andrà a partire dalla doppia fascia oraria delle 14.30 e delle 15.00. Atletico Mariner e Montefano, fresche del cambio tecnico alla guida dei rispettivi progetti, saranno di scena in trasferta rispettivamente nelle tane di Montegranaro e Chiesanuova. Due sfide che per i subentranti allenatori si prospettano tutt’altro che morbide. I biancorossi di Mobili, secondi in classifica a -1 dalla Maceratese, vorranno rimanere in scia per il primato.