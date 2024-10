Due milioni di danni per il liceo Gullace di Roma. Casse del Comune in difficoltà. Il sindaco Gualtieri scrive al ministro Valditara (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli incendi dolosi che hanno colpito la succursale di via dei Deportati del liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Gullace" nel quartiere Don Bosco tra il 16 e il 18 ottobre hanno lasciato un bilancio devastante: due milioni di euro di danni. L'articolo Due milioni di danni per il liceo Gullace di Roma. Casse del Comune in difficoltà. Il sindaco Gualtieri scrive al ministro Valditara . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli incendi dolosi che hanno colpito la succursale di via dei Deportati delScientifico e delle Scienze Umane "" nel quartiere Don Bosco tra il 16 e il 18 ottobre hanno lasciato un bilancio devastante: duedi euro di. L'articolo Duediper ildidelin. Ilal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Danni per 1 - 2 milioni al Liceo Gullace - USR Lazio : “Occupazione non accettabile - giovani devono trovare soluzioni di dissenso alternative” - Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, ha espresso una chiara posizione in merito alle occupazioni scolastiche, dopo un incendio che giorni fa ha danneggiato il Liceo Gullace a Roma rendendo la struttura ... (Orizzontescuola.it)