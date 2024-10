Chietitoday.it - "Dove vanno a finire i proventi delle multe stradali?": l'interrogazione di De Lio (Udc)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In una recenterivolta al sindaco e alla giunta comunale, il consigliere comunale di Chieti, Mario De Lio (Udc) ha sollevato dubbi sul corretto utilizzo deiderivanti dalle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, chiedendo trasparenza su come vengono spese le somme