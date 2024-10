Denise Pipitone, il padre legale Tony chiede di riaprire il caso: le circostanze inedite a ?3 anni dall'ultima archiviazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) È Tony Pipitone, padre legale della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, ad avanzare la richiesta di riapertura Ilmessaggero.it - Denise Pipitone, il padre legale Tony chiede di riaprire il caso: le circostanze inedite a ?3 anni dall'ultima archiviazione Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Èdella piccola, la bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, ad avanzare la richiesta di riapertura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Denise Pipitone - il padre legale Tony chiede di riaprire il caso : le circostanze inedite a ?3 anni dall'ultima archiviazione - È Tony Pipitone, padre legale della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla a Mazara del Vallo l'1 settembre del 2004, ad avanzare la richiesta di riapertura... (Ilmattino.it)

Il padre di Denise Pipitone ha chiesto di riaprire l'indagine archiviata sulla figlia scomparsa da 20 anni - A vent'anni dalla scomparsa e a tre dall'archiviazione del caso, il padre di Denise Pipitone ha chiesto la riapertura dell'indagine sulla sparizione della figlia (Notizie.virgilio.it)

Denise Pipitone - il padre non si dà pace : chiesta la riapertura delle indagini - Non solo Piera Maggio, la madre alla quale 20 anni fa è stata strappata via la figlia. Anche il padre di Denise, Tony Pipitone, non riesce a darsi pace. Per questo ha chiesto la riapertura delle indagini sulla scomparsa della bambina avvenuta ... (Dayitalianews.com)

Denise Pipitone - la madre Piera Maggio attacca le forze dell'ordine su Facebook : le accuse sull'indagine - Duro sfogo su Facebook di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone. L'attacco alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini a distanza di 20 anni (Notizie.virgilio.it)