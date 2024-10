Liberoquotidiano.it - De Luca (Consulenti del lavoro): "Politiche attive del lavoro ancora più incisive con tecnologia"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "E' necessario capire come con la transizione tecnologica si possono attivaredi più lee esserpiù incisivi sul mercato del. Lavorare sullevuol dire creare valore,, opportunità per tutti. Si deve agiredi più sul mondo delfemminile. E oggi parleremo anche di questo". Così Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, aprendo a Bologna la seconda giornata della Convention deidel, dedicata a 'Competenze e intelligenza artificiale: i nuovi scenari della formazione'. Deha ricordato anche "i numeri importanti di quanti sono collegati e che ci seguono a distanza, tra loro molti dirigenti della Romagna che hanno difficoltà logistiche a venire qui pur essendo vicini per via del maltempo".