Damiano David pubblica il video del singolo Born With A Broken Heart

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Da oggi in radio e in digitale, il nuovodi, accompagnato dalÈ da oggi in radio e in digitale, il nuovodi, secondo brano estratto dal suo attesissimo progetto solista. “Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio – racconta– mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi. Tutto questo è successo nel momento in cui stavo iniziando la più importante relazione della mia vita e la paura di non essere pronto o all’altezza era enorme. Penso che questa canzone sia stata un modo per dare un senso a quello che provavo, guardando il tutto da una prospettiva meno spaventosa.