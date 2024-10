Dalla strada alla moda | i piccioni sono il trend inaspettato

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Un nuovoche, letteralmente, vola basso. Il piccione, emblema un tempo trascurato, sta trovando il suo spazio in passerelle, arte e cultura pop. Chi avrebbe mai detto che uno degli animali più bistrattati potesse diventare icona di stile? Eppure, il 2024 sembra essere l’anno in cui il piccione spicca il volo e non solo sui tetti delle città . Nel corso della storia dell’umanità il piccione è stato messaggero, animale da corse e spia durante le guerre. Questi volatili venivano utilizzati per trasportare messaggi segreti attraverso le linee nemiche. Alcuni vennero persino dotati di fotocamere in miniatura per scattare immagini dall’alto, trasformandoli in veri e propri agenti segreti alati. Il piccione spia è una storia bizzarra che non appartiene solo al periodo delle grandi guerre.