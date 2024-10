Arezzonotizie.it - Dalla Polinia a Castiglion Fioretino con le auto elettriche

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Porsche, Audi, Cupra e Volkswaghen, 4di altrettante casemobilistiche hanno percorso le strade del Belpaese per terminare il viaggio (iniziato in Polonia) in piazza del Municipio aFiorentino dove è scattata una foto ricordo con il sindaco Mario Agnelli. L’intento