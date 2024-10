Daily Crown: re Carlo, 'non si può cambiare passato coloniale, ma sia d'insegnamento' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Apia, 25 ott. (Adnkronos) - Re Carlo ha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" del passato della Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi può cambiare il passato, ma possiamo impegnarci a trarne insegnamento". Nel suo discorso al Commonwealth heads of government meeting (Chogm), il re ha anche affrontato la crisi climatica, le sfide dello sviluppo e ha reso omaggio alla regina Elisabetta. Alcuni dei 56 leader presenti al Chogm avevano sperato che Charles potesse considerare il meeting come un'opportunità per scusarsi del passato coloniale della Gran Bretagna e che il summit di quest'anno si sarebbe incentrato in una discussione sul tema della giustizia riparatrice. Liberoquotidiano.it - Daily Crown: re Carlo, 'non si può cambiare passato coloniale, ma sia d'insegnamento' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Apia, 25 ott. (Adnkronos) - Reha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" deldella Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi puòil, ma possiamo impegnarci a trarne". Nel suo discorso al Commonwealth heads of government meeting (Chogm), il re ha anche affrontato la crisi climatica, le sfide dello sviluppo e ha reso omaggio alla regina Elisabetta. Alcuni dei 56 leader presenti al Chogm avevano sperato che Charles potesse considerare il meeting come un'opportunità per scusarsi deldella Gran Bretagna e che il summit di quest'anno si sarebbe incentrato in una discussione sul tema della giustizia riparatrice.

