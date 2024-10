Lanazione.it - Da Siena Imaging una nuova piattaforma per neuroradiologi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ammonta a oltre 69mila euro il contributo assegnato dalla Regione aattraverso il bando Impresa Digitale. Le risorse andranno a sostenere un progetto che punta a realizzare unadigitale sicura e certificata come dispositivo medico con marcatura CE. "Il progetto diper unadigitale - spiega il vicepresidente e cofounder, Giacomo Demurtas – punta ad agevolare il lavoro clinico di neurologi ee a ottimizzare le tempistiche di ottenimento dei risultati. Lo strumento conterà su sistemi di tipo ‘Cloud computing’ per non generare documentazione cartacea e consentirà ai medici fruitori delladi analizzare i dati relativi alle immagini medicali dei pazienti e di ricevere report non falsificabili grazie a tecnologia Blockchain, con informazioni per la diagnosi, prognosi e monitoraggio dei pazienti".