Covid, i dati della settimana: giù incidenza in quasi tutte le regioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'andamento dei dati Covid in Italia rimane sostanzialmente stabile. "L’incidenza settimanale (17-23 ottobre) dei casi diagnosticati è in lieve diminuzione in quasi tutte le regioni e province autonome rispetto alla settimana precedente. L’incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lombardia (27 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Sicilia (0,2 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'andamento deiin Italia rimane sostanzialmente stabile. "L’le (17-23 ottobre) dei casi diagnosticati è in lieve diminuzione inlee province autonome rispetto allaprecedente. L’più elevata è stata riportata nella regione Lombardia (27 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Sicilia (0,2

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dati Covid in Italia : nuovi casi in calo - ma aumentano i decessi nella settimana dal 10 al 16 ottobre - Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo aggiornamento sulla situazione del Covid-19 in Italia mette in evidenza un quadro complesso. Sebbene i nuovi casi di infezione siano diminuiti, si segnala un incremento preoccupante dei decessi. Secondo il ... (Gaeta.it)

Covid - sette milioni di morti da inizio pandemia : i dati choc dell'Oms. «Attenzione all'influenza - serve il vaccino» - «La nostra «amnesia collettiva» sulla gravità della pandemia da Covid-19 è preoccupante e non deve impedirci di proteggere noi stessi e i nostri cari dalla continua... (Leggo.it)

Turismo - i dati da gennaio a agosto : Cesenatico chiude col segno più. La provincia recupera sul pre-covid - I dati provvisori del periodo gennaio-agosto 2024, relativi al movimento turistico, resi disponibili dalla Regione Emilia-Romagna ed elaborati dell’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, sono positivi, con un ... (Cesenatoday.it)

Covid - come è iniziata davvero la pandemia? «La colpa è di un animale». I "sospetti" in uno studio che ha rielaborato i dati raccolti dai cinesi - Lockdown, paura e dolore. Un periodo buio: ecco cosa ha rappresentato la pandemia, forse, dimenticata in tutta fretta perché la voglia di vivere e tornare alla normalità è... (Leggo.it)