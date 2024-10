Cortona: crolla una porzione delle mura a causa del maltempo (foto) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Momenti di paura stamattina, 25 ottobre 2024, a Cortona dove a causa delle intense piogge di questi ultimi giorni si è verificato il crollo di una porzione della mura L'articolo Cortona: crolla una porzione delle mura a causa del maltempo (foto) proviene da Firenze Post. .com - Cortona: crolla una porzione delle mura a causa del maltempo (foto) Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Momenti di paura stamattina, 25 ottobre 2024, adove aintense piogge di questi ultimi giorni si è verificato il crollo di unadellaL'articolounadel) proviene da Firenze Post.

Cortona - cede una porzione di cinta muraria. Meoni : "Danno economico ingente" - A causa delle recenti precipitazioni, nella mattina di questo venerdì 25 ottobre, si è verificato il crollo di una porzione del muro sovrastante la rampa d'accesso a via Guelfa, nei pressi della chiesa dello Spirito Santo, a Cortona. Il tratto ... (Arezzonotizie.it)

Cortona - l’intervento per la messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento di una porzione di cinta muraria - Arezzo, 25 ottobre 2024 – Cortona, l’intervento per la messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento di una porzione di cinta muraria È successo stamani nella rampa nei pressi della chiesa dello Spirito Santo, la zona era transennata e ... (Lanazione.it)