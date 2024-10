Sport.quotidiano.net - Coppa Toscana di calcio a 5 femminile. Il Follonica Gavorrano batte 2-1 il Futsal Pantere

(Di venerdì 25 ottobre 2024)nel segno del successo per le ragazze del. Torna alla vittoria il team dia 5dei minerari che ha battuto 2-1 in casa il. A portare in vantaggio le ragazze allenate da Roberto D’Antoni è Michela Proietti (nella foto) al 22’ della prima frazione. Nella ripresa le ospiti raggiungono però il pareggio al 9’, ma dopo altri sette minuti Falcini realizza il 2-1 finale che vale la vittoria. Bella gara giocata dalle ragazze biancorossoblù, partite concentrate sin dalle prime battute. Intanto, stasera alle 22 sul parquet fiorentino del Palafilarete, ilgioca la terza giornata di serie C, affrontando la capolista Firenze C5. Le padrone di casa, nelle prime due partite (entrambe vinte) hanno segnato 19 reti senza subire gol.