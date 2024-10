Controlli della polizia in via Ustica detiene droga mentre è ai domiciliari arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladi Stato hauncatanese, pregiudicato, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di evasione. Il personale del Commissariato di PS “Nesima”, ha proceduto al controllo di undomiciliare che non è stato trovato nella sua abitazione di via. Le ricerche svolte dagli agenti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di rintracciarlo all’interno di un garage nei pressisua abitazione. La successiva perquisizione del box ha permesso di rinvenire sopra un pensile 82 bustine di marijuana, già suddivise in dosi pronte per essere smerciate, per un peso di circa 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione e 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.