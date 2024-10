“Contributo a una vita sana”: il miglior istituto al mondo è leccese (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE - L’istituto Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, attivo da tempo nel campo del contrasto al bullismo attraverso il progetto “Mabasta”, è stato eletto vincitore del World's best school prize 2024, nella categoria “Supporting healthy lives”. Si tratta del premio assegnato alla "migliore scuola Lecceprima.it - “Contributo a una vita sana”: il miglior istituto al mondo è leccese Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE - L’Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, attivo da tempo nel campo del contrasto al bullismo attraverso il progetto “Mabasta”, è stato eletto vincitore del World's best school prize 2024, nella categoria “Supporting healthy lives”. Si tratta del premio assegnato alla "e scuola

