Conte ‘licenzia’ Grillo per ‘sabotaggio’, Casaleggio punge: “Ne resterà uno, di elettore” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Zac. Con un colpo d’ascia, Giuseppe Conte fa ruzzolare la testa di Beppe Grillo, e con quella anche i 300mila euro che dal 2022 il Movimento 5 Stelle garantisce ogni anno al co-fondatore e garante della creatura pentastellata. Dopo settimane di silenzi e minimizzazioni per i continui attacchi dell’’Elevato’, il presidente parla nel Conte ‘licenzia’ Grillo per ‘sabotaggio’, Casaleggio punge: “Ne resterà uno, di elettore” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Zac. Con un colpo d’ascia, Giuseppefa ruzzolare la testa di Beppe, e con quella anche i 300mila euro che dal 2022 il Movimento 5 Stelle garantisce ogni anno al co-fondatore e garante della creatura pentastellata. Dopo settimane di silenzi e minimizzazioni per i continui attacchi dell’’Elevato’, il presidente parla nelper: “Neuno, di” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte ‘licenzia’ Grillo per ‘sabotaggio’ - Casaleggio punge : “Ne resterà uno - di elettore” - (Adnkronos) – Zac. Con un colpo d’ascia, Giuseppe Conte fa ruzzolare la testa di Beppe Grillo, e con quella anche i 300mila euro che dal 2022 il Movimento 5 stelle garantisce ogni anno al co-fondatore e garante della creatura pentastellata. Dopo ... (Webmagazine24.it)

Conte ‘licenzia’ Grillo per ‘sabotaggio’ - Casaleggio punge : “Ne resterà uno - di elettore” - Leader M5S annuncia che non rinnoverà contratto da 300mila euro: "Rapporto incrinato in modo irreversibile" Zac. Con un colpo d’ascia, Giuseppe Conte fa ruzzolare la testa di Beppe Grillo, e con quella anche i 300mila euro che dal 2022 il Movimento ... (Sbircialanotizia.it)

Conte ‘licenzia’ Grillo per ‘sabotaggio’ - Casaleggio punge : “Ne resterà uno - di elettore” - (Adnkronos) – Zac. Con un colpo d’ascia, Giuseppe Conte fa ruzzolare la testa di Beppe Grillo, e con quella anche i 300mila euro che dal 2022 il Movimento 5 Stelle garantisce ogni anno al co-fondatore e garante della creatura pentastellata. Dopo ... (Periodicodaily.com)

Conte licenzia Grillo : «Non ci sono più le condizioni perché lavori con noi» - Nei giorni in cui Giuseppe Conte è in giro per la sua Liguria, per il rush finale della campagna elettorale per le Regionali nelle quali sostiene il candidato del campo […] The post Conte licenzia Grillo: «Non ci sono più le condizioni perché ... (Ilmanifesto.it)