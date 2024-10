Conte e Grillo: la partita economica di un divorzio inevitabile (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giuseppe Conte ha scelto di bloccare il contratto di consulenza di Beppe Grillo, scatenando un’inevitabile reazione a catena. Durante un’intervista in diretta su Corriere.it, Conte ha spiegato che il contratto sta giungendo al termine e che l’accordo prevede un compenso legato a compiti di tipo comunicativo, attività che attualmente non è più presente, rendendo ingiustificato il proseguimento degli esborsi da parte dell’associazione del Movimento 5 Stelle. Con questa mossa, il presidente punta a interrompere un flusso di denaro a suo dire non più giustificabile, richiamando l’attenzione sul fatto che si tratti di “soldi degli iscritti” che devono essere amministrati “con la massima cura”. Un richiamo esplicito a una gestione rigorosa delle risorse. Quifinanza.it - Conte e Grillo: la partita economica di un divorzio inevitabile Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giuseppeha scelto di bloccare il contratto di consulenza di Beppe, scatenando un’reazione a catena. Durante un’intervista in diretta su Corriere.it,ha spiegato che il contratto sta giungendo al termine e che l’accordo prevede un compenso legato a compiti di tipo comunicativo, attività che attualmente non è più presente, rendendo ingiustificato il proseguimento degli esborsi da parte dell’associazione del Movimento 5 Stelle. Con questa mossa, il presidente punta a interrompere un flusso di denaro a suo dire non più giustificabile, richiamando l’attenzione sul fatto che si tratti di “soldi degli iscritti” che devono essere amministrati “con la massima cura”. Un richiamo esplicito a una gestione rigorosa delle risorse.

