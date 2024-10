Come la salute dei capelli influisce sul benessere personale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il benessere personale è un concetto ampio, che coinvolge corpo, mente e spirito e prende in considerazione diversi aspetti della vita. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta alla cura del proprio aspetto fisico Come mezzo per incrementare l'autostima. Piacersi e sentirsi a proprio Milanotoday.it - Come la salute dei capelli influisce sul benessere personale Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilè un concetto ampio, che coinvolge corpo, mente e spirito e prende in considerazione diversi aspetti della vita. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta alla cura del proprio aspetto fisicomezzo per incrementare l'autostima. Piacersi e sentirsi a proprio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reiki - come ritrovare benessere ed equilibrio con il metodo giapponese - Alla ricerca di equilibrio psico-fisico? Il reiki può essere la pratica che si sta cercando. Di origine giapponese, aiuta a migliorare il benessere del corpo e della mente, andando a riequilibrare la cosiddetta energia vitale ovvero ad abbassare il ... (Iodonna.it)

Sorsi di benessere – Zucca da bere? Ecco come prepararla - ROMA (ITALPRESS) – Zucca stufata, latte di cocco e cannella per una bevanda gustosa, dal sapore squisitamente autunnale. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere. abr/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo (Unlimitednews.it)

Magia e stregoneria come pratiche di benessere : il pericolo è sempre più diffuso - La ricerca del benessere in molti casi oggi passa dalle streghe: la pratica della magia e della stregoneria è una tendenza sempre più diffusa e il pericolo è enorme, anche in Italia. Basta fare un giro sul web e in particolare nel mondo dei social ... (Lalucedimaria.it)

Come ridurre l’uso dei Social Media può migliorare il benessere degli Exchange Student - L’uso eccessivo dei social media è un fenomeno in crescita tra i giovani, in particolare tra gli exchange student. Mentre il mondo digitale offre vantaggi, trascorrere troppo tempo online può ridurre le opportunità di crescita personale durante ... (Pantareinews.com)