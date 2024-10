Colombia, catturato latitante Belvedere (Di venerdì 25 ottobre 2024) 9.23 Luigi Belvedere, latitante dal dicembre 2020 e inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, è stato individuato e catturato a Medellin, in Colombia. Deve scontare oltre 18 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Alla cattura hanno partecipato investigatori della Polizia. Documentata l'operatività del latitante che agiva come intermediario tra i cartelli Colombiani e i clan del cartello camorristico dei Casalesi, per l'importazione di cocaina. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 9.23 Luigidal dicembre 2020 e inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, è stato individuato ea Medellin, in. Deve scontare oltre 18 anni di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Alla cattura hanno partecipato investigatori della Polizia. Documentata l'operatività delche agiva come intermediario tra i cartellini e i clan del cartello camorristico dei Casalesi, per l'importazione di cocaina.

