Ilrestodelcarlino.it - Che musica alla Rsa Sabbadini. L’esibizione dei liceo Cardarelli

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Giornata die svago per gli ospiti della Rsadi Sarzana, condeI ragazzi delle ’’ di Spezia con alcuni ex alunni. Il coro ’Wind ensemble’ era diretto dprofessoressa Paola Angeli, ha preso parte all’evento anche il professor Agostino Damele ex docente del Conservatorio Puccini. Eseguiti brani classici e contemporanei tra i quali un medley dal ’Flauto Magico’ di Mozart.faceva parte della 2ª edizione di ’Lunae’ organizzato da Lunaensemble (presente l’organizzatrice Silvia Rio) sostenuto dal Comúne dì Sarzana e da fondazione Carispezia. A fare gli onori di casa per la Rsa Mattia Rocca (infermiere), Raquel Della Pina animatrice e Donatella Frongia (operatrice).