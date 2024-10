Ilfattoquotidiano.it - Cervo italico a rischio estinzione, rilasciati 13 esemplari nel Parco delle Serre in Calabria: il video del Wwf

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue inl’operazione “” per il ripopolamento di questa specie selvatica adi. Nelne sono statialtri 13, dopo che, nel marzo dello scorso anno, ne era stato dislocato un primo contingente. Il progetto di ripopolamento è stato avviato nel 2023 dal Wwf in collaborazione oltre che con il, anche con Carabinieri Forestali, Regione, Università di Siena e Dream Italia. Il, sottospecie endemica del nostro Paese, è presente con una popolazione che conta circa 300 individui nella Riserva Naturale del Bosco della Mesola, in provincia di Ferrara. L’operazione ‘’ ha per questo l’obiettivo di creare una seconda popolazione di questo ungulato nelin, al fine di ridurre ildi