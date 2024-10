Centrato da un'auto mentre va a scuola in scooter: muore studente 15enne (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora una tragedia della strada in provincia di Treviso: venerdì mattina, 25 ottobre, poco prima delle ore 8 uno studente di 15 anni, K.G., ha perso la vita in via Sile a Castelfranco Veneto mentre andava a scuola in sella al suo scooter.Fatale l'impatto con un'auto all'altezza della rotonda Trevisotoday.it - Centrato da un'auto mentre va a scuola in scooter: muore studente 15enne Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora una tragedia della strada in provincia di Treviso: venerdì mattina, 25 ottobre, poco prima delle ore 8 unodi 15 anni, K.G., ha perso la vita in via Sile a Castelfranco Venetoandava ain sella al suo.Fatale l'impatto con un'all'altezza della rotonda

