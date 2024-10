Caso Cecchettin, Turetta parla in aula: “Ho pensato di rapirla” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Presente anche il padre di Giulia Per la prima volta, a Venezia, davanti alla Corte d’Assise, Filippo Turetta sta rispondendo all’interrogatorio nel corso del processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula presente pure il padre della vittima, Gino Cecchettin. Turetta è rinchiuso da un anno al carcere di Verona, dopo l’arresto del 19 novembre in Germania (dove era fuggito) e per la prima volta ha parlato. Con tono apparentemente dimesso e senza mai guardare in faccia nessuno, ha ammesso di aver detto “una serie di bugie” rispondendo all’interrogatorio del pm Andrea Petroni Il ragazzo ha pure ammesso di aver stilato la famosa “lista delle cose da fare”, nei giorni prima dell’omicidio, come il prelievo al bancomat da gettare via per far perdere le sue tracce. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Presente anche il padre di Giulia Per la prima volta, a Venezia, davanti alla Corte d’Assise, Filipposta rispondendo all’interrogatorio nel corso del processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia. Inpresente pure il padre della vittima, Ginoè rinchiuso da un anno al carcere di Verona, dopo l’arresto del 19 novembre in Germania (dove era fuggito) e per la prima volta hato. Con tono apparentemente dimesso e senza mai guardare in faccia nessuno, ha ammesso di aver detto “una serie di bugie” rispondendo all’interrogatorio del pm Andrea Petroni Il ragazzo ha pure ammesso di aver stilato la famosa “lista delle cose da fare”, nei giorni prima dell’omicidio, come il prelievo al bancomat da gettare via per far perdere le sue tracce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio Cecchettin - Turetta ammette premeditazione. In aula il papà di Giulia - A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai ... (Tg24.sky.it)

Processo Giulia Cecchettin - Turetta è arrivato in aula. “Voglio raccontare tutto. Avevo progettato di rapirla - ucciderla e suicidarmi” - L’imputato del femminicidio dell’11 novembre presente alla seconda udienza della Corte d’Assise di Venezia. C’è il papà della vittima, Gino (Repubblica.it)

L’interrogatorio di Turetta in aula : «Già il 7 novembre avevo pensato di uccidere Giulia» - È il giorno dell’interrogatorio di Filippo Turetta in tribunale a Venezia. Il ragazzo, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è arrivato in aula per la prima volta per «raccontare tutto quello che è successo». Presente anche ... (Lettera43.it)

Femminicidio Cecchettin - Turetta : "Volevo rapirla e ucciderla". In aula il papà di Giulia - A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai ... (Tg24.sky.it)