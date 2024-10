CALMOCOBRA di Tananai conquista vetta della classifica FIMI gfk

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (askanews) – “la/gfk nella settimana di debutto! Il nuovo album di, pubblicato venerdì 18 ottobre 2024, debutta in #1 posizione sia nelladegli album più venduti sia in quella di CD, vinili e musicassette, confermando il successo di pubblico e critica fin dalla sua uscita su tutte le piattaforme e in formato fisico per Eclectic Records/Capitol Records Italy (Universal Music Italia).