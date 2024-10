Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in una cantina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Orrore a Senago, vicino Milano, dopo il macabro ritrovamento di un Cadavere in una cantina di un condominio di via San Carlo. La scoperta è stata fatta nella serata di mercoledì 23 ottobre. Si tratta del corpo di un uomo di 53 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. A dare l’allarme sarebbe stato un vicino della vittima, che abitava proprio in quello stabile.Leggi anche: Liam Payne, spunta foto del Cadavere, fan indignati: “È una mancanza di rispetto” Le possibili cause della morte Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri che indagano sul caso, il Cadavere dell’uomo era in avanzato stato di decomposizione. I primi rilievi compiuti dagli investigatori sul luogo del ritrovamento non avrebbero evidenziato segni di effrazione, né tracce che possano far pensare alla responsabilità di altre persone nella sua morte. Thesocialpost.it - Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in una cantina Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Orrore a Senago, vicino Milano, dopo il macabro ritrovamento di unin unadi un condominio di via San Carlo. La scoperta è stata fatta nella serata di mercoledì 23 ottobre. Si tratta del corpo di un uomo di 53 anni di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. A dare l’allarme sarebbeun vicino della vittima, che abitava proprio in quello stabile.Leggi anche: Liam Payne, spunta foto del, fan indignati: “È una mancanza di rispetto” Le possibili cause della morte Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri che indagano sul caso, ildell’uomo era indi. I primi rilievi compiuti dagli investigatori sul luogo del ritrovamento non avrebbero evidenziato segni di effrazione, né tracce che possano far pensare alla responsabilità di altre persone nella sua morte.

