Puntomagazine.it - Bruna Fiola (PD): ‘Serve un piano strutturato contro la violenza a Napoli’

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)(PD): “piangiamo un’altra giovane vita spezzata nella nostra Napoli. Un silenzio assordante” 24/10- “Oggi piangiamo un’altra giovane vita spezzata nella nostra Napoli. Un silenzio assordante avvolge quest’ennesimo atto di, come se fosse normale, come se fosse accettabile. È un destino al quale non voglio e non posso rassegnarmi. È necessario un intervento concreto e immediato che coinvolga tutte le forze in campo, perché siamo già ben oltre l’emergenza. Serve un, non solo iniziative temporanee come quella di Caivano, che, pur essendo lodevole e valida, rappresenta ancora una risposta parziale al problema.