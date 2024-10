Ilrestodelcarlino.it - Bramante al duello con gli ex di A

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Domani gioca il, domenica il Loreto.. "Il prossimo turno saremo impegnati di nuovo in trasferta, domani alle 21 a Ozzano, contro una delle favorite del campionato – dice coach Nicolini -. Una squadra che ha tre giocatori con esperienze importanti in serie A come Piazza, Ranuzzi e Cortese. Ozzano si sta confermando tra le prime tre del campionato, viene da due vittorie in trasferta e fa della pericolosità offensiva il suo punto di forza". Interviene anche il dirigente Lanci: "La squadra emiliana è una compagine molto esperta, con elementi che hanno calcato categorie superiori con pieno titolo". LORETO. Domenica alle 18.30 l’Italservice va invece a Castel San Pietro Terme.