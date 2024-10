Borsa | l' Europa resta piatta Milano +04% prova rialzo

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa resta piatta, Milano (+0,4%) prova rialzo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità (Parigi e Francoforte +0,1%, Londra e Amsterdam piatte), mentrea salire e con l'indice Ftse Mib registra undello 0,4%. Gli operatori appaiono sempre in attesa di segnali precisi da parte della banche centrali, con qualche ipotesi su una Bce aggressiva e un possibiledei tassi fino allo 0,5% in dicembre. Calma comunque sui titoli di Stato europei, con lo spread a quota 120 punti base, e sull'euro, stabile contro il dollaro a un rapporto di 1,082. In Piazza Affari, in un clima generale comunque poco convinto, bene Saipem che sale del 4% a 2,2 euro ancora in scia alla revisione aldegli obiettivi. Positive anche Mps e Iveco in crescita dell'1,4%,Poste, qualche vendita su Campari e Amplifon limate comunque di meno di un punto percentuale.