Borsa | la Cina sale dopo conferma dei tassi l' Asia calma

Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico senza grandi variazioni nell'ultima seduta della settimana dopo che la Banca centrale cinese (Pboc) ha lasciato invariato ai minimi record del 2% il tasso sui prestiti a medio termine a un anno. Bene la Borsa di Shanghai (+0,6%) e soprattutto di Shenzhen (+1,8%), con Hong Kong in crescita dello 0,8%. Debole Tokyo che scende dello 0,8% in chiusura, mente Seul e Sidney concludono piatte. Incerti i future sull'avvio dei listini europei.

