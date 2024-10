Bologna-Milan verso il rinvio, il sindaco Lepore: "Scelta di sensibilità" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan non si giocherà allo Stadio Dall`Ara di Bologna, ma perde quota anche l`ipotesi di spostare la gara in un altro impianto: si Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)non si giocherà allo Stadio Dall`Ara di, ma perde quota anche l`ipotesi di spostare la gara in un altro impianto: si

Bologna-Milan rinviata - è ufficiale : quando si può giocare il recupero con il calendario intasato - Bologna-Milan non si gioca domani, sabato 26 ottobre alle 18, la partita è stata rinviata. Data del possibile recupero: mercoledì 18 o mercoledì 5 febbraio.Continua a leggere (Fanpage.it)

Bologna-Milan rinviata - è ufficiale. Scaroni : "Decisione assurda" - La sè infine arrivata la decisione della Lega Serie A dopo le pressioni del sindaco Matteo Lepore e del Bologna FC. Il CdA d`emergenza convocato ne... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan - rinviata a febbraio (Theo Hernandez e Reijnders non giocano contro il Napoli) - Bologna-Milan è stata rinviata, si giocherà nel mese di febbario. Quindi Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita con il Napoli, dove sconteranno la squalifica che avrebbero dovuto scontare domani al Dall’Ara. L'articolo Bologna-Milan, ... (Ilnapolista.it)

Bologna-Milan - il prefetto nega il Dall'Ara : Cda d'urgenza in Lega - sale l'ipotesi rinvio - Sono ore concitate per capire dove si giocherà Bologna-Milan, match valido per la nona giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle... (Calciomercato.com)