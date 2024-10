Bologna-Milan, rinviata la partita: passa la linea voluta dal Bologna. Scaroni è una furia: (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine è passata la linea dei rossoblù . La partita tra Bologna e Milan, in programma domani alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. È questa la decisione della Lega Serie A dopo l’iniziale annullamento da parte del sindaco di Bologna. La posizione del Milan «Bologna-Milan è stata rinviata. Con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Feedpress.me - Bologna-Milan, rinviata la partita: passa la linea voluta dal Bologna. Scaroni è una furia: Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine èta ladei rossoblù . Latra, in programma domani alle 18, è stataa data da destinarsi. È questa la decisione della Lega Serie A dopo l’iniziale annullamento da parte del sindaco di. La posizione delè stata. Con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato laa porte chiuse.

