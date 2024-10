Bologna-Milan rinviata ai primi mesi del 2025 (Di venerdì 25 ottobre 2024) La partita tra Bologna e Milan, in programma domani alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. È questa la decisione della Lega Serie A dopo l’iniziale annullamento da parte del sindaco di Bologna. Nella serata di ieri aveva cominciato a circolare la voce che la Lega calcio di Serie A stesse valutando l’ipotesi Bologna-Milan rinviata ai primi mesi del 2025 L'Identità. Lidentita.it - Bologna-Milan rinviata ai primi mesi del 2025 Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La partita tra, in programma domani alle 18, è stataa data da destinarsi. È questa la decisione della Lega Serie A dopo l’iniziale annullamento da parte del sindaco di. Nella serata di ieri aveva cominciato a circolare la voce che la Lega calcio di Serie A stesse valutando l’ipotesiaidelL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - Fenucci : "Rinvio del match col Milan è la scelta più saggia - porte chiuse sconfitta per il movimento" - Queste le parole dell`ad del Bologna Claudio Fenucci, all`uscita dalla Lega, in merito al rinvio ufficiale di Bologna-Milan: `C`è una situazione... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan - rinviata la partita : passa la linea voluta dal Bologna. Scaroni non ci sta : “Incomprensibile” - Alla fine è passata la linea dei rossoblù . La partita tra Bologna e Milan, in programma domani alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi. È questa la decisione della Lega Serie A dopo l’iniziale annullamento da parte del sindaco di Bologna. La ... (Gazzettadelsud.it)

Bologna Milan - Fenucci : «Scelta giusta non giocare. La città oggi è in piena difficoltà» - Bologna Milan, le parole dell’amministratore delegato dei rossoblu Fenucci dopo la decisione del rinvio della gara di Serie A L’amministratore delegato rossoblu Fenucci, fuori dalla sede della Lega Serie A a Milano dove è andata in scena ... (Calcionews24.com)

Niente anticipo al Dall'Ara - Bologna-Milan rinviata - Dopo l'ordinanza del sindaco e del prefetto, ufficiale il rinvio del match in programma sabato MILANO - Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l'Emilia ... (Ilgiornaleditalia.it)