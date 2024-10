Sport.quotidiano.net - Bologna Milan, la Lega: si gioca. A breve la decisione, probabile campo neutro a Como (senza spettatori)

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 - Arriverà alasulla partita, dopo l’ordinanza del sindaco della città delle Due Torri che ha rinviato la partita in programma domani, 26 ottobre, a causa dell’alluvione che ha colpitoe in particolare la zona dove sorge il Dall’Ara. Criticità sul fronte maltempo sono previste anche per la giornata di oggi e il sindaco Lepore ha chiuso le scuole e rinviato il match. Ma a causa della contrarietà dellaSerie A vista la difficoltà di trovare un’altra data utile per recuperare la sfida, creando così ulteriori problemi a un calendario già strapieno di impegni, ora il primo cittadino è in Prefettura per trovare una soluzione alternativa, come invocato dalla