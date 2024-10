Calcioweb.eu - Bologna-Milan, arriva l’ufficialità: match rinviato a data da destinarsi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La partita tra, in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 allo Stadio Dall’Ara, è stata rinviata ada. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito, causando alluvioni e disagi nella zona dello stadio. Il Sindaco di, Matteo Lepore, in accordo con il Prefetto Visconti, aveva firmato un’ordinanza in cui chiedeva la sospensione della partita per motivi di sicurezza. La Lega Serie A nella giornata di oggi aveva convocato un CdA d’urgenza per valutare le opzioni alternative, tra cui il campo neutro a Como o Empoli, ma anche la possibilità di giocare a porte chiuse. Bisognerà adesso capire quando verrà fissato il recupero del