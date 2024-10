Bologna-Milan 26 ottobre. Ufficiale: gara rinviata a seguito dell’alluvione. Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita col Napoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra Bologna e Milan è un’appendice di Champions League, con gli emiliani reduci dalla sfida persa 2-0 sul campo dell’Aston Villa e i rossoneri da quella casalinga contro il Brugge vinta 3-1 e nella quale Camarda aveva trovato un gol storico come più giovane marcatore della competizione prima di essere annullato per fuorigioco. La serie InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Bologna-Milan 26 ottobre. Ufficiale: gara rinviata a seguito dell’alluvione. Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita col Napoli Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Traè un’appendice di Champions League, con gli emiliani reduci dalla sfida persa 2-0 sul campo dell’Aston Villa e i rossoneri da quella casalinga contro il Brugge vinta 3-1 e nella quale Camarda aveva trovato un gol storico come più giovane marcatore della competizione prima di essere annullato per fuorigioco. La serie InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Rinvio Bologna-Milan e bufera Ibrahimovic : “Dimettiti” - Il post social di Zlatan Ibrahimovic negli istanti in cui è stato ufficializzato il rinvio di Bologna-Milan, originariamente fissata a domani Bufera social a tinte rossonere per il rinvio della gara tra Bologna e Milan. Ma anche per il post Twitter ... (Calciomercato.it)

