Berrettini-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo Berrettini se la vedrà contro Karen Khachanov nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi hanno battuto due americani in tre set nei loro rispettivi impegni di ottavi. Il fuoriclasse romano ha sbarrato la strada a Frances Tiafoe mentre il russo ha buttato fuori Brandon Nakashima. Tra i due giocatori si tratta del sesto scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’ultima volta hanno incrociato le loro racchette nel gennaio del 2021 in occasione del terzo turno degli Australian Open e l’azzurro riuscì a spuntarla nell’arco di tre tie-break. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Karennei quarti di finale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi hanno battuto due americani in tre set nei loro rispettivi impegni di ottavi. Il fuoriclasse romano ha sbarrato la strada a Frances Tiafoe mentre il russo ha buttato fuori Brandon Nakashima. Tra i due giocatori si tratta del sesto scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’ultima volta hanno incrociato le loro racchette nel gennaio del 2021 in occasione del terzo turno degli Australian Open e l’azzurro riuscì a spuntarla nell’arco di tre tie-break.

