Berrettini-Khachanov, Atp Vienna 2024: dove vederla in diretta (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo Berrettini torna in campo oggi, venerdì 25 ottobre e sfida Karen Khachanov nei quarti di finale dell'Atp di Vienna 2024, sul cemento indoor, con un montepremi 2.470.310 euro.Il romano in caso di vittoria con il tennista russo approderebbe alle semifinale del torneo indoor nella Europa.today.it - Berrettini-Khachanov, Atp Vienna 2024: dove vederla in diretta Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteotorna in campo oggi, venerdì 25 ottobre e sfida Karennei quarti di finale dell'Atp di, sul cemento indoor, con un montepremi 2.470.310 euro.Il romano in caso di vittoria con il tennista russo approderebbe alle semifinale del torneo indoor nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Vienna ritorna un grande classico : Berrettini vs. Khachanov. Matteo cerca la prima semi indoor dal 2019 - Matteo Berrettini ha risposto presente a Vienna. Dopo il ko amaro della scorsa settimana a Stoccolma, il tennista romano nella capitale austriaca si è garantito l’accesso ai quarti di finale e ora vuole fare un altro step in avanti verso l’agognato ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Khachanov - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il potente russo sulla strada della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV OGGI (2° MATCH DALLE 14.00) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale tra Matteo Berrettini e Karen Khachanov. Quarto di ... (Oasport.it)

Berrettini-Khachanov oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 - Matteo Berrettini se la vedrà contro Karen Khachanov nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Entrambi hanno battuto due americani in tre set nei loro rispettivi ... (Sportface.it)

LIVE – Berrettini-Khachanov - quarti di finale Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Berrettini-Khachanov, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno battuto due americani in tre set nei loro rispettivi impegni di ottavi. Il ... (Sportface.it)