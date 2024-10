Puntomagazine.it - Benevento: PNRR, via libera alla progettazione delle 4 mense scolastiche finanziate

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Approvato il piano di intervento per nuovi locali mensa nelle scuole di: fondiper oltre 1,5 milioni di euro, 25 ottobre 2024 – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello ha proceduto questa mattina all’approvazione del documento di indirizzoe all’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 dei progetti per la realizzazione dei nuovi locali mensa a servizio del plesso scolastico G. Pascoli di via Sandro Pertini, della scuola dell’infanzia del plesso scolastico Ferrovia di via Grimoaldo Re e del plesso scolastico di contrada Pezzapiana, nonchè del progetto di recupero dell’ex alloggio  del custode a servizio della scuola primaria del plesso scolastico Ferrovia di via Grimoaldo Re da adibire a locale mensa.