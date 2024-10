Salernotoday.it - Bellizzi, 800mila euro dal governo per le mense scolastiche: il plauso di Fdi

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nella provincia di Salerno, 41 Comuni beneficeranno dei fondi Pnrr per la realizzazione e la messa in sicurezza delle. Tra questi il Comune di, che riceverà oltre, parte degli oltre 18 milioni stanziati per l'intera provincia.Il"Un forte investimento