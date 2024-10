Sport.quotidiano.net - Basket: stasera in Divisione regionale 1. Arriva il Calcinaia Legends a caccia di un pronto riscatto

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Voglia diper iche questa sera (Dogali, ore 21.15) ospitano la capolistaper la quarta giornata del campionato di1. Dopo l’avvio spumeggiante (due vittorie nelle prime due giornate contro Viareggio e Donoratico) i gialloviola di coach Antonio Fiorani (nella foto) provano a rimettersi in corsa per uscire dal gruppone di sette squadre, tutte a quota 4 punti in classifica. E il compito non è dei più facili: "Ilè una buona squadra, molto diversa da quella dello scorso anno e diversa anche da noi – dice Fiorani – non hanno lunghi ma sono veloci, tengono ritmi alti, hanno buone mani e non a caso sono in testa imbattuti". Sulla partita persa a Lucca (sponda Sky Walkers) Fiorani non accampa alibi: "E’ successo che abbiamo giocato male fin dall’inizio, con un cattivo approccio alla gara.