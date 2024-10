Basket Serie B. Chessari al lavoro con l’Adamant. Lo staff valuta il tesseramento (Di venerdì 25 ottobre 2024) In casa Ferrara Basket tiene banco il caso "tribuna blu", dopo che la società è stata costretta ad interdire e a chiudere al pubblico la prima fila del settore (lati pari e dispari), in virtù delle ripetute segnalazioni giunte dalla Federazione sulla mancanza dell’adeguata sicurezza per il tavolo degli ufficiali di campo, situato in mezzo alle due panchine delle squadre. Una situazione che mette a disagio la società, costretta a fare spostare diversi abbonati che avevano scelto di sedersi in quella posizione, e che invece sono costretti ad ‘emigrare’ in attesa che la questione si risolva. Sport.quotidiano.net - Basket Serie B. Chessari al lavoro con l’Adamant. Lo staff valuta il tesseramento Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) In casa Ferraratiene banco il caso "tribuna blu", dopo che la società è stata costretta ad interdire e a chiudere al pubblico la prima fila del settore (lati pari e dispari), in virtù delle ripetute segnalazioni giunte dalla Federazione sulla mancanza dell’adeguata sicurezza per il tavolo degli ufficiali di campo, situato in mezzo alle due panchine delle squadre. Una situazione che mette a disagio la società, costretta a fare spostare diversi abbonati che avevano scelto di sedersi in quella posizione, e che invece sono costretti ad ‘emigrare’ in attesa che la questione si risolva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket serie b. Orgoglio Rimadesio. Sfida contro Imola da prima della classe - Su tutti c’è la prestazione di Alessandro Cipolla (nella foto) all’ennesima “doppia doppia“ abbondante stagionale con 21 punti e 15 rimbalzi. Ma non è l’unico. Perché coach Gallazzi parla espressamente di "grande prestazione di squadra, di lotta, ... (Sport.quotidiano.net)

Basket Serie C. La Folgore esulta in casa dopo quasi sette mesi - Quasi sette mesi dopo esatti dall’ultima volta la Folgore Fucecchio è tornata a vincere in casa. Dal 27 marzo scorso contro Monsummano nella poule salvezza del passato campionato all’ultimo weekend contro Bottegone nella terza giornata della C ... (Sport.quotidiano.net)

Basket serie B. Adamant prova Roberto Chessari. Tribuna blu - proteste sulla chiusura - BASKET Ieri pomeriggio Roberto Chessari, playmaker classe 2000 reduce da una stagione a Bisceglie ed aggregato in queste settimane a Ragusa in B1, ha preso confidenza con l’ambiente di Ferrara Basket dopo essere atterrato nel pomeriggio a Bologna. ... (Sport.quotidiano.net)

Basket serie D. Seconda di fila per la Benedetto ’64 con Baricella - Dopo il successo di venerdì su Voltone, il tour de force della Benedetto 1964 in Divisione Regionale 1 continua con un’altra prestazione dura e solida in casa di Bianconeriba Baricella. I biancorossi vincono in un campo ostico grazie ad uno strappo ... (Sport.quotidiano.net)