Puntomagazine.it - Baronissi, Anna Petta: “Baronissi si veste di magia, arriva “La Villa delle Zucche e dei Misteri”

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Assessore agli eventi Giuseppe Giordano: “L’evento del 31 ottobre trasformerà lacomunale diin un mondo incantato tra luci, scenografie e dolcetti per i più piccoli” Comune di, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia con entusiasmo la prima edizione di “Lae dei Misteri”, una festa pensata per coinvolgere e stupire grandi e piccini. Il 31 ottobre 2024, lacomunale si trasformerà in un luogo magico e misterioso, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, regalando a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile. Durante la serata, i bambini saranno omaggiati con palloncini colorati e caramelle, simboli di una festa che unisce divertimento,e socialità.