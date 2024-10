Quotidiano.net - Bandiere a lutto davanti alla Toyota di San Donato Milanese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I lavoratori dello stabilimentoTmhmi di Sanhanno tenuto un presidioai cancelli dell'azienda con lelistate a. Lo annunciano le organizzazioni sindacali che hanno indetto uno sciopero questa mattina a due giorni dall'esplosione nella fabbrica di Bologna. La decisione di scioperare e tenere un presidioai cancelli dell'azienda - spiega la Fiom-Cgil - è stata presa ieri al termine di un'assemblea per esprimere la vicinanza ai familiari e agli amici delle vittime dell'incidente e per per ribadire che "'mai più morti sul lavoro' non deve essere un semplice slogan".