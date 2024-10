Avetrana – Qui non è Hollywood, la nuova serie italiana sull'omicidio di Sarah Scazzi: il trailer e quando esce su Disney+ (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sospesa la distribuzione su Disney+ di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie diretta da Pippo Mezzapesa e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi di cronaca nera più 'famosi' d'Italia, l'omicidio di Sarah Scazzi, e Europa.today.it - Avetrana – Qui non è Hollywood, la nuova serie italiana sull'omicidio di Sarah Scazzi: il trailer e quando esce su Disney+ Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sospesa la distribuzione sudi– Qui non è, ladiretta da Pippo Mezzapesa e basata sul librola ragazza discritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni che racconta uno dei casi di cronaca nera più 'famosi' d'Italia, l'di, e

