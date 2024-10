Lanazione.it - Auto incastrata in un canale, ma del conducente non c’è traccia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Terni, 25 ottobre 2024 – Finisce con l’in undi scolo e poi si allontana abbandonando il mezzo. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altre persone. Singolare l’intervento per i vigili del fuoco di Terni che oggi, 25 ottobre, dopo le 13 sono stati chiamati per il soccorso sulla via flaminia Ternana. Al loro arrivo la macchina eratra un muretto e il guard rail. Il mezzo è stato prontamente messo in sicurezza, delnon vi era, allontanatosi dall'aveva lasciato documenti e cellulare. All'ambulanza arrivata congiuntamente ai vigili del fuoco non è rimasto altro che fare rientro. Ai vigili urbani sono poi stati affidati i rilievi del caso.